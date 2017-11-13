Тойво Клар назначен новым Спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии

Совет Евросоюза назначил сегодня нового Специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии: Тойво Клар сменил на этом посту Герберта Зальбера. Об этом «Арменпресс» сообщили в Совете Евросоюза.

Задача Специального представителя ЕС – способствовать мирному урегулированию региональных конфликтов, в том числе, карабахского конфликта, а также стимулировать региональное сотрудничество. С 2008 года Специальный представитель ЕС, от имени Евросоюза, принимает участие в международных Женевских обсуждениях последствий конфликта в Грузии.

Ранее Тойво Клар являлся главой отдела государств Центральной Азии Европейской службы внешних связей. Он имеет большой опыт работы в Европейской службе по внешним делам и в дипломатическом корпусе Эстонии.

Герберт Зальбер занимал должность Специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии с 8 июля 2014 года.

В данный момент ЕС имеет восьмерых Специальных представителей, которые помогают деятельности высокого представителя по вопросам безопасности и внешней политике ЕС Федерики Могерини.