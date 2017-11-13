В текущем году опасных для здоровья игрушек на рынке в Армении обнаружено не было. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник государственной инспекции по надзору за рынком Министерства экономического развития и инвестиций Армении Левон Халикян.

По его словам, выявленные нарушения носили иной характер.

«В текущем году опасных для здоровья игрушек на рынке в Армении обнаружено не было. В прошлом году такие игрушки были обнаружены, и хозяйствующий субъект выразил готовность их уничтожить»,- сказал начальник государственной инспекции по надзору за рынком Министерства экономического развития и инвестиций Армении Левон Халикян.

По его словам, порядка 70% игрушек, продаваемых в Армении, не имели сертификатов соответствия.

«Проводимые с апреля инспекции по всей территории Армении показали, что порядка 70% игрушек в Армении продавались без сертификата, подтверждающего безопасность использования товара, что является грубым нарушение правил сбыта продукции», - сказал начальник государственной инспекции по надзору за рынком Министерства экономического развития и инвестиций Армении Левон Халикян.

По словам эксперта, после проведения проверок хозяйствующие субъекты привели в порядок свою документацию, что позволяет заявить, что сегодня на армянском рынке практически отсутствуют не сертифицированные игрушки.Вместе с тем отметил, что опасных для здоровья игрушек в Армении не было обнаружено.



Вместе с тем Халикян отметил, что интересы потребителей должны защищаться ими же самими.

«В преддверии новогодних праздников покупатели должны быть осторожны, следует приобретать детские товары только в крупных магазинах игрушек, где есть возможность увидеть сертификат товара»,- сказал начальник государственной инспекции по надзору за рынком Министерства экономического развития и инвестиций Армении Левон Халикян.



Вместе с тем начальник Государственной инспекции по надзору за рынком Министерства экономического развития и инвестиций Армении Левон Халикян отметил, что они держат в центре внимания и вопросы, связанные с газо-заправочными станциями. По его словам, Государственная инспекция по надзору за рынком Министерства экономического развития и инвестиций Армении представила предложение, по которому непроверенные баллоны на газо-заправочных станциях заправляться не будут.