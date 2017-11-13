Более 400 богатейших граждан США призвали не снижать для них налоги

Более 400 американских миллионеров и миллиардеров, в том числе Джордж Сорос, поставили свои подписи под обращением к Конгрессу, в котором призвали законодателей не снижать налоги для состоятельных граждан, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Авторы письма считают ошибочным предложение республиканцев о сокращении налогов для богатых семей в тот момент, когда госдолг США очень высок, а неравенство доходов граждан страны является самым существенным с 1920-х годов.

Они призвали Конгресс не одобрять законопроект, который, по их мнению, "еще больше усугубит неравенство" и повысит госдолг. Они считают необходимым не снижать налоги для состоятельных граждан, а поднимать их.

Сокращение налогов для бизнеса и граждан является центральным элементом программы президента США Дональда Трампа, призванной подтолкнуть к росту американскую экономику и создать новые рабочие места.

Среди подписавших обращение к Конгрессу - основатели сети Ben & Jerry's Ice Cream Бен Коэн и Джерри Гринфилд, известный дизайнер одежды Эйлин Фишер, а также инвестор и филантроп Стивен Рокфеллер.