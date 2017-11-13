СМИ: Китай построил первый в мире электросухогруз водоизмещением 2 тыс. т

Китай спустил на воду первый в мире электрический саморазгружающийся сухогруз полным водоизмещением 2 тыс. т и дальностью автономного плавания 80 км. Как сообщил в понедельник информационный портал Sina, полная зарядка аккумуляторов занимает около двух часов.

По его данным, церемония спуска на воду прошла в пригороде Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун, Южный Китай) - Наньша. Длина и ширина корабля составляет 70,5 и 13,9 м, соответственно. Экипаж - шесть человек. Расчетная высота борта 4,5 м при осадке 3,3 м, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сухогруз оснащен двумя электродвигателями мощностью по 160 кВт. На борту судна смонтирован литиевый аккумулятор весом 26 т и емкостью около 2400 кВт/ч. Как отмечает Sina, главная энергетическая установка сухогруза не потребляет каких-либо других видов топлива и не производит выбросов в окружающую среду. Максимальная скорость хода судна достигает 12,8 км/ч (около 7 узлов).



