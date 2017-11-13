Премьер Грузии объявил об изменениях в составе правительства

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в понедельник объявил о радикальных структурных и кадровых изменениях в составе правительства, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Согласно изменениям, количество правительственных ведомств сокращается с 18 до 14 — упраздняется Минэнергетики, Минприроды, Минспорта, а также аппарат госминистра по интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Функции этих ведомств будут переложены на другие министерства.

В частности, министерство экономики и устойчивого развития также будет заниматься отраслями энергетики и природных ресурсов. Это ведомство возглавит действующий министр финансов Дмитрий Кумсишвили, которого на этом посту сменит гендиректор "Грузинской железной дороги" Мамука Бахтадзе.

Министерство сельского хозяйства Грузии также будет заниматься охраной окружающей среды. Этим ведомством будет руководить действующий глава Минсельхоза Леван Давиташвили. Сфера спорта теперь будет относится к министерству культуры, а делами молодежи будет заниматься Минобразования. Упраздненный аппарат госминистра по евроинтеграция станет частью министерства иностранных дел.

Помимо этого, в Кабмине Грузии произведены кадровые перестановки: свои должности потеряли министр внутренних дел Георгий Мгебришвили, а также министр образования и науки Александр Джеджелава. Минобразования с новыми функциями возглавит проректор Тбилисского государственного университета Михаил Чхенкели, а главой МВД будет Георгий Гахария, который является действующим главой Минэкономики.





