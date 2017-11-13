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В Турции готовятся к избранию спикера Меджлиса


Правящая партия Турции «Справедливость и развитие» назвала своего кандидата на пост спикера Меджлиса – это будет Исмаил Каграман, действующий спикер Меджлиса. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Миллиет». 

Ранее имена своих кандидатов на пост спикера Меджлиса назвали Республиканская народная партия – Зекериа Темизель,  и партия «Националистическое движение» - Джелал Адан.

Каграман был избран на пост спикера Меджлиса 22-го ноября 2015 года, после очередных парламентских выборов, и 22-го ноября 2017 года исполняется его срок пребывания на этом посту.

По уставу Меджлиса, кандидат может быть избран на пост спикера Меджлиса дважды, по 2 года каждый раз.

Выборы назначены на 20-е ноября. Для избраниия кандидата на пост спикера Меджлиса в первом и втором туре необходимо 367 голосов, в третьем - 276 голосов, если дело дойдет до четвертого тура – то голосовать будут по 2 кандидатурам, набравшим максимальное количество голосов.

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