На обнаруженном в Тавуше теле женщины найдены следы насилия: возбуждено уголовное дело по признакам статьи "Убийство"
Дилижанским следственным отделом следственного управления Следственного комитета РА по Тавушской области предпринимаются необходимые меры, направленные на установление личности человека, тела которого было обнаружено на территории Тавушской области, и обстоятельств убийства.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, 11-го ноября 2017 года примерно в 600 метрах от перекрестка трассы Иджеван-Чамбарак, на берегу реки, протекающей справа от дороги, ведущей в город Иджеван, было обнаружено частично обглоданное тело женщины. На месте были найдены также одежда и другие вещи.
При проведенном экспертами осмотре тела были обнаружены следы насилия, в том числе в области головы.
Дилижанским следственным отделом следственного управления Следственного комитета РА по Тавушской области возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 104(убийство) Уголовного кодекса РА.
Назначены судебно-медицинская, а также комплексная судебно-биологическая, судебно-трасологическая экспертизы. Соответствующим подразделениям полиции даны поручения относительно проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Предпринимаются необходимые меры, направленные на установление личности трупа и истинных обстоятельств произошедшего.