Дилижанским следственным отделом следственного управления Следственного комитета РА по Тавушской области предпринимаются необходимые меры, направленные на установление личности человека, тела которого было обнаружено на территории Тавушской области, и обстоятельств убийства.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, 11-го ноября 2017 года примерно в 600 метрах от перекрестка трассы Иджеван-Чамбарак, на берегу реки, протекающей справа от дороги, ведущей в город Иджеван, было обнаружено частично обглоданное тело женщины. На месте были найдены также одежда и другие вещи.

При проведенном экспертами осмотре тела были обнаружены следы насилия, в том числе в области головы.

Дилижанским следственным отделом следственного управления Следственного комитета РА по Тавушской области возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 104(убийство) Уголовного кодекса РА.

Назначены судебно-медицинская, а также комплексная судебно-биологическая, судебно-трасологическая экспертизы. Соответствующим подразделениям полиции даны поручения относительно проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Предпринимаются необходимые меры, направленные на установление личности трупа и истинных обстоятельств произошедшего.