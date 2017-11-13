Авиакомпания Emirates заказала 40 самолетов Boeing-787 Dreamliner

Emirates Airline (ОАЭ), крупнейшая авиакомпания мира по объему международных пассажирских перевозок, заказала 40 широкофюзеляжных самолетов Boeing-787-10 Dreamliner, стоимость которых до учета скидок превышает $15 млрд, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Авиаперевозчик объявил о масштабном заказе в рамках авиасалона в Дубае. Предполагается, что поставки "лайнеров мечты" в ОАЭ начнутся в 2022 году.

По словам председателя совета директоров Emirates Airline шейха Ахмеда бен Саид аль-Мактума, Boeing-787 является "более удачным вариантом для компании".

Boeing-787-10 - удлиненный вариант Dreamliner, вмещающий до 300-330 пассажиров в зависимости от конфигурации салона.