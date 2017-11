В США провели успешные испытания космического корабля Dream Chaser

Американская частная корпорация Sierra Nevada сообщила в воскресенье о проведении успешных летных испытаний своего многоразового космического корабля Dream Chaser, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Sierra Nevada с гордостью объявляет, что космический корабль Dream Chaser успешно прошел испытания в режиме свободного полета", - отмечается в сообщении, размещенном компанией на ее странице в Twitter.

Sierra Nevada ведет строительство Dream Chaser уже более 10 лет при сотрудничестве с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), которое выделило на разработку корабля более $125 млн.

Прототипом для создания Dream Chaser послужил советский беспилотный орбитальный ракетоплан БОР-4. Помимо грузов Dream Chaser сможет доставлять на низкую околоземную орбиту экипаж численностью до семи человек. Этот корабль многоразового использования имеет крылья и способен садиться на обычную взлетно-посадочную полосу.

SNC is proud to announce the Dream Chaser® spacecraft had a successful free-flight test today @EdwardsAFB, with support of @NASAArmstrong. The Dream Chaser had a beautiful flight and landing! pic.twitter.com/lAn0n7FPsg