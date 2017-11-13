Новый гендиректор ЮНЕСКО заявила, что выход Вашингтона из организации не в интересах США

Решение Вашингтона выйти из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) не стало исключительным событием в американской политике и не отвечает интересам США. Такое мнение высказала в понедельник в эфире радиостанции France Inter генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, утвержденная на этот пост 10 ноября, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Она отметила, что "это решение не стало сюрпризом". Глава ЮНЕСКО напомнила, что аналогичный шаг США предприняли в отношении Парижского соглашения по климату. О выходе из него американский президент Дональд Трамп объявил в июне.

"ЮНЕСКО не стала исключением в этой американской политике", - подчеркнула Азуле. "Я думаю, что не в интересах США покидать ЮНЕСКО", - заявила она.

Азуле напомнила, что "США не платят взносы в ЮНЕСКО с 2011 года". При этом, как заверила глава организации, ЮНЕСКО "продолжит работать с американским гражданским обществом, американскими университетами, учеными".





