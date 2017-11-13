Дачич: Белград стремится в ЕС, но не будет присоединяться к санкциям против Москвы

Сербия стремится вступить в Евросоюз, но не будет присоединяться к антироссийскому курсу Брюсселя и вводить санкции в отношении Москвы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Сербия хочет в ЕС, но мы никогда не пойдем против собственных национальных интересов и никогда не введем санкции против друзей", - сказал он. Дачич пояснил, что "Сербия останется последовательной в своей политике и не будет присоединяться к европейским антироссийским санкциям".

Полемика вокруг отношений Сербии и России обострилась в последние недели также в результате ряда заявлений посла Украины в Белграде Александра Александровича, который обвинил Сербию в том, что она не проводит самостоятельной политики и используется Москвой в качестве инструмента для дестабилизации обстановки на Балканах. МИД Сербии пригрозил высылкой украинского посла за антисербские и русофобские высказывания.