Американская академия киноискусств вручила в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) почетные "Оскары" за достижения в кинематографе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, церемония состоялась в развлекательном комплексе Hollywood & Highland и носила закрытый характер.

Лауреатами почетных премий в этом году стали канадский актер Дональд Сазерленд, американский режиссер Чарльз Бернетт, кинооператор Оуэн Ройзман и бельгийско-французская постановщица Аньес Варда.

Специальная премия "Оскар" также была вручена мексиканскому режиссеру Алехандро Гонсалесу Иньярриту за его экспериментальную работу "Плоть и песок" (Carne y Arena, 2017). Она снята в формате виртуальной реальности и повествует о буднях мексиканских нелегальных иммигрантов. Постановщик, который уже четыре раза становился обладателем "Оскара", получая очередную награду, посвятил ее "иммигрантам со всех уголков мира", которые зачастую являются "заложниками идеологий и предубеждений".



