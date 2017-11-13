Новоназначенный посол Бразилии Агемар де Мендонса Санктус вручил копии верительных грамот Эдварду Налбандяну
12:52, 13 Ноябрь, 2017
Министр ИД Армении Эдвард Налбандян принял новоназначенного посла Бразилии Агемара де Мендонса Санктуса, который вручил Эдварду Налбандяну копии своих верительных грамот.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении, поздравив посла с назначением, Налбандян выразил надежду на то, что деятельность посла будет содействовать расширению и углублению армяно-бразильских отношений.
Поблагодарив за прием, посол Бразилии Агемар де Мендонса Санктус отметил, что приложит все усилия для придания нового импульса двусторонним отношениям.Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки, углубления сотрудничества в международных организациях, активизации торгово-экономических отношений, расширения договорно-правового поля, проведения консультаций между МИД обеих стран. Собеседники также коснулись ряда региональных и международных вопросов.