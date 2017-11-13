Новоназначенный посол Бразилии Агемар де Мендонса Санктус вручил копии верительных грамот Эдварду Налбандяну

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян принял новоназначенного посла Бразилии Агемара де Мендонса Санктуса, который вручил Эдварду Налбандяну копии своих верительных грамот.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении, поздравив посла с назначением, Налбандян выразил надежду на то, что деятельность посла будет содействовать расширению и углублению армяно-бразильских отношений.

Поблагодарив за прием, посол Бразилии Агемар де Мендонса Санктус отметил, что приложит все усилия для придания нового импульса двусторонним отношениям.

Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки, углубления сотрудничества в международных организациях, активизации торгово-экономических отношений, расширения договорно-правового поля, проведения консультаций между МИД обеих стран. Собеседники также коснулись ряда региональных и международных вопросов.