В центре внимания турецких СМИ – члены-основоположники «Хорошей партии» армянского происхождения

Появившаяся на политической арене Турции новая «Хорошая партия», основанная бывшей министром внутренних дел Мерал Акшенер, предъявила серьезную заявку на вхождение в парламент страны. Многие члены партии «Националистическое движение» покинули ее ряды, чтобы примкнуть к «Хорошей партии».

В центре внимания турецких СМИ в последние дни оказались 2 члена-основоположника «Хорошей партии» армянского происхождения.

Как передает «Арменпресс», речь идет, в частности, о члене основополагающего совета «Хорошей партии» Эльмасе Киракосе. В одном из интервью он сказал: «Я хожу в церковь, знаю своего бога. Я – армянин, и никогда не буду скрывать свое происхождение. Я – гражданин Турции армянского происхождения».

О другом из них пресса сообщает, что он скрывает свое армянское происхождение. Это – вице-председатель партии Тайлан Йылдыз, который работал в Google и известен как «гениальное дитя» Google-. Он отвечает за ИТ-вопросы партии.

Как известно из прессы, турецкий политик Мерал Акшенер вышла в разное время занимала посты министра внутренних дел и вице-спикера парламента. Изучала историю в Стамбульском университете, получила степень доктора философии в университете Мармара.

В 2016 году возглавила группу оппозиции в Партии националистического движения, выступив против партийного лидера Девлета Бахчели. 25 октября 2017 года основала «Хорошую партию» и возглавила ее. Слоганом «Хорошей партии» стали слова: «В Турции все будет хорошо». Логотипом — солнце с восемью лучами вокруг него. Основные лозунги программы: «Хорошая Турция», «Демократия и право», «Общество», «Государственное управление», «Внутренняя и внешняя безопасность», «Учреждения», «Внешняя политика» и «Цели». После создания «Хорошей партии» распределение мест в парламенте изменится. Теперь пять депутатов будут представлять «Хорошую партию». Они же входят в список 200 учредителей.

Предполагается, что «Хорошая партия» поспособствует нормализации демократической политики, разделив массы, поддерживающие Эрдогана. Озвученная ею программа направлена на привлечение всех слоев общества. Предлагается возвращение к парламентскому режиму, разделению властей, верховенству закона. Делается акцент на правах человека, борьбе с коррупцией. Звучат и другие заявления, привлекающие внимание гражданского общества. Партийная программа построена таким образом, чтобы высветить все допущенные режимом ПСР под руководством Эрдогана ошибки, а также объяснить, что нужно делать во избежание их повторения.