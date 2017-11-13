В мавзолее в Гехароте археологи обнаружили следы детского жертвоприношения

В этом году совместная армяно-американская экспедиция обнаружила при раскопках в Гехароте изолированный комплекс, уникальный для Армении и всей культуры 3-го тысячелетия до н.э.

Руководитель экспедиции Рубен Бадалян в беседе с корреспондентом «Арменпресс» сказал, что были раскопаны мавзолеи, однако особых предметов обнаружено не было.

«Это были рядовые захоронения, однако, каждое – с особенностями. Одно из них было детским захоронением, причем, с искусственной травмой черепа, что свидетельствует о том, что ребенка принесли в жертву»,- сказал он.

Как сказал Рубен Бадалян, по соседству с детским захоронением обнаружено жилое строение, где раскопки продолжаются. «Это строение было заселено, предметы в жилище, датируемые 3-им тысячелетием до н.э., были расположены в том же порядке, как распологали их в 5-ом тысячелетии до н.э.»,- сказал археолог, добавив, что на территории были также обнаружены каменные орудия, подковообразный очаг, вложенные друг в друга сосуды.

По его словам, эти раскопки довольно перспективные. Ранее в мавзолее в Гехароте были обнаружены бронзвые предметы. «Были раскопаны деревянная упряжка с бронзовыми фрагментами, конские черепа, уздечка, статуэтки в виде кабана и жабы, золотыр бусы, обсидиановые наконечники для стрел»,- сказал Рубен Бадалян.

По его словам, за последние 20 лет археологам удалось раскопать лишь 2% памятниика в Гехароте. «Раскопки проводятся в рамках совместной армяно-американской экспедиции «Арагац»; скоро выйдут в свет 2 монографии, посвященные раскопкам в Гехароте»,- сказал Рубен Бадалян.

Совместная армяно-американская экспедиция ведет раскопки в Гехароте с 1998 года.