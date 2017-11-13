Президент Филиппин Родриго Дутерте по требованию Трампа исполнил песню на гала-ужине 31-го саммита АСЕАН, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Филиппинский лидер поднялся на сцену и спел вместе с Пилитой Корралес.

"Дамы и Господа! Я спел по требованию верховного главнокомандующего Соединенных Штатов", — сыронизировал Дутерте, закончив свое выступление.

Саммит АСЕАН проходит в столице Филиппин Маниле. Формально мероприятия в рамках 31-го саммита начались еще 10 ноября, однако основные из них пройдут 13-14 ноября. В саммите принимают участие лидеры и главы правительств около 20 стран, а также генсек ООН Антониу Гутерреш.