Байден не уверен, что ему следует участвовать в выборах президента США в 2020 году

Бывший вице-президент США Джозеф Байден сомневается насчет того, что ему следует участвовать в следующих выборах главы государства в 2020 году, вместо этого он готов оказать поддержку новому кандидату. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, своими мыслями на этот счет политик поделился в интервью программе Good Luck America ("Удачи, Америка"), распространяемой через мобильный сервис обмена сообщениями Snapchat. Выдержки в воскресенье опубликовало агентство AP.

"Я просто не уверен, что для меня это будет правильным поступком", - сказал он, отвечая на вопрос о своем участии в предвыборной гонке. При этом политик признал, что если никто не изъявит желания баллотироваться от Демократической партии, то он готов это сделать. Байден уже боролся за кресло президента в 1988 и 2008 годах.

Полностью интервью будет распространено во вторник. Байден, которому 20 ноября исполнится 75 лет, занимал пост вице-президента США с 2009 по 2017 год. Перед выборами 2016 года его участие активно обсуждалось, однако он решил отказаться по причине того, что в мае 2015 года от рака скончался его сын Бо.