В Армении интенсивность проведения боевой подготовки летчиков ЮВО увеличена на 15 процентов

Летчики истребительной и армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении за летний период обучения повысили интенсивность боевой подготовки на 15 процентов в сравнении с таким же периодом 2016 года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, при выполнении полетов летчики истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-8МТ и Ми-24П провели свыше 350 летных смен, как над военным аэродромом, так и при выполнении различных задач. За период обучения общий налет летчиков российского авиационного соединения в Закавказье составил более 2 тыс. часов. Более 50 процентов занятий проводилось в ночное время суток в простых и сложных метеоусловиях высокогорной местности.

В текущем году летчики отрабатывали совместные полеты истребительной и армейской авиации в интересах мотострелковых подразделений российского соединения на полигонах «Камхуд» и «Алагяз». 70 процентов лётного состава от 2-го класса и выше подготовлен к ведению маневренных воздушных боёв в составе пар. Кроме того, на маневренный бой подготовлены два звена. Одиночно способны вести воздушный бой все лётчики.

В ходе проведения летных тактических учений и международных учений «Взаимодействие и Поиск-2017» летчики отработали переброску разведывательных и десантных подразделений на незнакомую горную местность, выполнили элементы сложного и высшего пилотирования в составе пар, звеньев и эскадрильи, а также при ведении воздушного боя в разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контурах.