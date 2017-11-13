СМИ: в наиболее пострадавшей от землетрясения в Иране провинции Керманшах объявлен траур

Трехдневный траур объявлен в понедельник утром в иранской провинции Керманшах, в наибольшей степени пострадавшей в результате мощного землетрясения на границе Ирана и Ирака. Как передает Арменпресс, об этом сообщило издание Mehr News.

По данным спасательных служб, на которые ссылается издание, число жертв уже достигло 207 человек, пострадавших - свыше 1700.

Военнослужащие, спасатели и местные жители участвуют в разборе многочисленных завалов в поисках выживших. Задействована тяжелая техника. Власти призывают людей не приближаться к неустойчивым и поврежденным постройкам и зданиям, опасаясь новых обрушений.

Землетрясение произошло в воскресенье вечером. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составила 7,2. Эпицентр подземных толчков находился в 32 км к северу от Сарполь-э-Захаба и в 100 км к юго-востоку от города Сулеймания в Ираке. Очаг залегал на глубине 10 км.