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Молодые армянские шахматисты стартуют на первенстве мира


Четверо молодых армянских шахматистов стартуют сегодня на первенстве мира по хашматам в возрасте до 20 лет. Как передает «Арменпресс», Армению на турнире представят международные гроссмейстеры Айк Мартиросян, Мануел Петросян, международный мастер Тигран Арутюнян и женский международный мастер Сирануш Гукасян.

С 13 по 25 ноября в итальянском городе Тарвизио пройдет чемпионат мира по шахматам до 20 лет (швейцарская система, 11 туров). Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Армении.

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