Команды ФИМА, «Урарту» и «Арцах» одержали победу
Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Армении по баскетболу в лиге “А” среди мужчин.
Как передает «Арменпресс», команда ФИМА одержала победу над «Артиком» со счетом 95։87. Команда «Урарту» победила команду «Инженер» со счетом 73։52, команда «Арцах» победила команду «Гранд Спорт» со счетом 89:63.
- 15:06 Более 400 богатейших граждан США призвали не снижать для них налоги
- 14:58 В Париже проходят траурные церемонии в память о жертвах терактов 13 ноября
- 14:48 Владельцы iPhone X столкнулись с новым дефектом
- 14:24 СМИ: Китай построил первый в мире электросухогруз водоизмещением 2 тыс. т
- 14:19 Премьер Грузии объявил об изменениях в составе правительства
- 14:16 Прокурор потребовал приговорить Самвела Бабаяна к 7 годам лишения свободы
- 14:15 В Турции готовятся к избранию спикера Меджлиса
- 14:00 МЧС Армении выразило готовность оказать содействие в спасательных работах в Иране
- 13:41 Авиакомпания Emirates заказала 40 самолетов Boeing-787 Dreamliner
- 13:34 В США провели успешные испытания космического корабля Dream Chaser
- 13:20 Новый гендиректор ЮНЕСКО заявила, что выход Вашингтона из организации не в интересах США
- 13:03 Дачич: Белград стремится в ЕС, но не будет присоединяться к санкциям против Москвы
- 13:01 Американская академия киноискусств вручила в Лос-Анджелесе почетные "Оскары"
- 12:59 Число жертв землетрясения в Иране возросло до 328
- 12:52 Новоназначенный посол Бразилии Агемар де Мендонса Санктус вручил копии верительных грамот Эдварду Налбандяну
- 12:41 Премьер-министр Карен Карапетян направил телеграмму соболезнования Первому Вице-президену ИРИ Эсхаку Джахангири
- 12:40 В центре внимания турецких СМИ – члены-основоположники «Хорошей партии» армянского происхождения
- 12:24 В мавзолее в Гехароте археологи обнаружили следы детского жертвоприношения
- 12:23 Одну из гитар Боба Дилана продали на аукционе в США почти за $400 тыс.
- 12:15 Президент Филиппин Родриго Дутерте спел "по требованию" Трампа
- 12:12 Байден не уверен, что ему следует участвовать в выборах президента США в 2020 году
- 11:53 В Армении интенсивность проведения боевой подготовки летчиков ЮВО увеличена на 15 процентов
- 11:42 СМИ: в наиболее пострадавшей от землетрясения в Иране провинции Керманшах объявлен траур
- 11:35 Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования Хасану Роухани
- 11:17 Молодые армянские шахматисты стартуют на первенстве мира
- 11:07 Григор Мхитарян стал чемпионом мира по самбо
- 11:03 Команды ФИМА, «Урарту» и «Арцах» одержали победу
- 11:01 Самая большая доля в показателях роста промышленности приходится на обрабатывающую отрасль
- 11:00 Гражданин Турции, пытавшийся транспортировать через Армению в Грузию более 100 кг героина, арестован
- 10:59 СМИ: число жертв землетрясения в Иране достигло 211 человек
- 10:51 Президент Армении Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых НС Армении
- 10:43 Медведев: ЕврАзЭС заинтересован в широкой кооперации с АСЕАН
- 10:38 Трамп назвал свое азиатское турне "очень плодотворным"
- 10:29 Глава Европарламента оценил долг Великобритании при Brexit в €60 млрд
- 10:26 В вопросе экстрадиции Гюлена Турция не видит положительных сигналов от США
19:45, 06.11.2017
Просмотрели 1625 раз Штат Индиана признал Геноцид армян
17:11, 08.11.2017
Просмотрели 1099 раз Александр Цинкер видит необходимость в проведении работы, направленной на отмену визового режима между Арменией и Израилем
18:10, 07.11.2017
Просмотрели 1098 раз Глава МИД Армении и министр регионального сотрудничества Израиля обсудили последние региональные и международные события
18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1071 раз Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля
12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1054 раз Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян