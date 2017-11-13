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Команды ФИМА, «Урарту» и «Арцах» одержали победу


Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Армении по баскетболу в лиге “А” среди мужчин.

Как передает «Арменпресс», команда ФИМА одержала победу над «Артиком» со счетом 95։87. Команда «Урарту» победила команду «Инженер» со счетом 73։52, команда «Арцах» победила команду «Гранд Спорт» со счетом 89:63.

Команды ФИМА и «Арцах» продолжают возглавлять турнирную таблицу.

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