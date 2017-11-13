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Президент Армении Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых НС Армении


Президент Армении Серж Саргсян 13-го ноября подписал ряд законов о внесении и дополнениях в законах Армении: об оповещении через инернет и лично, об административных правонарушениях, о принудительном исполнении судебных актов. А также в закон о внесении изменений в Административный кодекс Армении, в закон об НДС, о внесении изменений в Налоговый кодекс Армении, в закон об ипотечном кредитовании, в закон о банкротстве банков, в закон о кредитных и инвестиционных организаций, в закон о публичных торгах,  о внесении изменений в Гражданский кодекс Армении, и в ряд других законов. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

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