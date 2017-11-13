Медведев: ЕврАзЭС заинтересован в широкой кооперации с АСЕАН

Страны Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) заинтересованы в максимально широкой кооперации со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), два объединения уже ведут переговоры о создании зоны свободной торговли. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на деловом и инвестиционном саммите АСЕАН в Маниле в понедельник.

Он напомнил, что год назад вступило в силу соглашение о свободной торговле между ЕврАзЭС и одним из государств АСЕАН - Вьетнамом. "Недавно завершены переговоры по такому соглашению в формате Евразийский союз - Китай, и у нас идут переговоры, мы обсуждаем зону свободной торговли в многостороннем формате ЕврАзЭС - АСЕАН", - сказал глава российского правительства. Он добавил, что подобные переговоры продолжаются и с рядом стран АСЕАН по отдельности.





