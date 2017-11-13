Президент США Дональд Трамп в понедельник охарактеризовал свое большое азиатское турне как "очень плодотворное", особенно в части переговоров о торговле. Такое заявление он сделал во время трехсторонней встречи на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой австралийского правительства Малколмом Тёрнбуллом. Цитаты американского лидера распространил пресс-пул Белого дома, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это была очень плодотворная поездка для нас и, по справедливости говоря, для многих других стран, - сказал Трамп. - Мы сделали ряд важных шагов в том, что касается торговли, гораздо более важных, чем вы знаете, в дополнение к порядка $300 млрд в виде продаж различным компаниям, в том числе, в Китай".