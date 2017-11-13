В вопросе экстрадиции Гюлена Турция не видит положительных сигналов от США

После возвращения из своего вояжа в США премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что на данный момент признаков готовности экстрадировать Фетулла Гюлена нет. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что у них есть серьезные докозательства, на основе которых американская сторона должна выдать им Гюлена. «15-го июля в Турции произошла попытка военного переворота. Нечто подобное случилось в США 11-го сентября 2001 гоода. Когда тогдашний президент США Джордж Буш заявил, что их страна была атакована, оданой из первых отозвалась Турция, послав своих солдат в Афганистан. Мы не стали спрашивать – кто стоит за нападением. США возложили ответственность на Аль-Каиду, и никто не спросил у США – а есть ли у вас доказательства?»,- сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Он сообщил, что советник по вопросам безопасности президента Трампа Майкл Флинн не дал ему никаких гарантий экстрадиции Гюлена.

Вечером 15-го июля власти Турции заявили о попыке военного переворота в стране; в свою очередь, военные сделали сообщение о том, что взяли власть в свои руки. Утром 16-го июля повстанцы начали сдаваться, попыка военного переворота была подавлена.

Власти обвинили в организации попытки переворота Фетулла Гюлена – лидера религиозной организации «Хизмет Харекети», считающегося нурсистским (нурчулар), ппропагандирующего ислам. Гюленовцы пропагандируют тершимость, межконфессиональный диалог, совместимость ислама и демократии.

По обвинению в участии в попытке государственного переворота были арестованы, уволены и подвергаются гонениям тысячи последователей Гюлена и те, кого подозревают в связях с ним и с движением«Хизмет Харекети».

Эрдоган пытается добиться экстрадиции Гюлена США, где тот проживает в штате Пенсильвания. Гюлен, в свою очередь, всячески отрицает свою причастность к перевороту и критикует Эрдогана.