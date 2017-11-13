Молодежь предприняла сбор средств для подарка школе в Амракице сверхсовременной библиотеки

Если каждый внесет свою лепту, то школьники села Амракиц, которое находится в 4 км от Степанавана и в 136 км от Еревана, смогут иметь сверхсовременную библиотеку.

Как передает «Арменпресс», начат сбор средств для того, чтобы подарить школе в Амракице сверхсовременную библиотеку, где каждый ученик сможет заниматься самообразованием в надлежащем окружении, дети смогут играть, смотреть фильмы, проводить обсуждения и пр. Идея сбора средств принадлежит участнице программы «Научи для Армении» (Teach for Armenia) из Москвы Арусяк Зейналян, которая собирается 2 года преподавать в этой школе английский язык.

Арусяк Зейналян представила свой замысел архитектору Айку Зелибекяну и попросила его помочь с созданием проекта и сбором средств для библиотеки. «Я хочу, чтобы в детях проснулось желание читать, чтобы им стало интересно проводить больше времени в школе. Я хочу, чтобы и после того, как я уеду оттуда, дети продолжали читать, посещать библиотеку»,- написала Айку Арусяк, добавив: «Давай сделаем для детей сверхсовременную библиотеку». Архитектор составил проект и подсчитал смету: понадобится около 4 млн драмов. В случае возможности, работа по реконструкции старой библиотеки начнется с 1-го декабря, чтобы к Новому году дети получили эту сверхсовременную библиотеку.

В библиотеке можно будет вести уроки, проводить свободное время, заниматься интересными проектам. Организаторы надеятся, что их инициатива будет подхвачена и другими селами и распространится в Армении.

Желающие присоединиться к сбору средств могут сделать перевод денег на этот счет.