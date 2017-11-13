Премьер Испании считает, что после выборов в Каталонию вернется спокойствие

Председатель правительства Испании Мариано Рахой считает, что с назначенными на 21 декабря выборами в Каталонии в регион вернется спокойствие. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он заявил в опубликованном в воскресенье вечером интервью немецкой газете Handelsblatt.

"Я уверен, что после выборов в Каталонию вернется спокойствие и что мы будем свидетелями эпохи доброго сосуществования", - сказал премьер. Он выразил убеждение в том, что "сепаратисты потеряют поддержку". "Жители Каталонии увидели, что сепаратисты не могут выполнить своих обещаний, - указал Рахой. - Они обещали, что Европа их поддержит - никакая страна этого не сделала. Они обещали, что отделение от Испании не приведет к экономическим последствиям, но Каталонию уже покинули более 2 тыс. компаний".

Председатель правительства отметил, что у его кабмина нет плана "Б" на случай, если сторонники независимости получат большинство в новом региональном парламенте. "Единственный план, который у нас есть, заключается в том, чтобы обеспечить соблюдение будущим каталонским правительством законов", - сказал Рахой.

По словам премьера, решение кризиса "было невозможно с [бывшим главой региона Карлесом] Пучдемоном". "Поэтому нам не оставалось ничего иного, как применить статью 155. Альтернативы не было", - подчеркнул Рахой. Он отметил, что Мадрид ценит поддержку со стороны ЕС. "Она была потому так важна, поскольку отделение Каталонии было направлено не только против Испании, но и против всей Европы", - считает премьер.



