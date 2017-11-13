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Борут Пахор переизбран президентом Словении


Действующий президент Словении Борут Пахор победил во втором туре президентских выборов, набрав 52,94% голосов. Такие данные сообщила в воскресенье государственная избирательная комиссия (ГИК) страны после подсчета 99,98% голосов.

Итоговая явка избирателей оценивается в 41,74% или более 715 тыс. человек из 1,7 млн имевших право голоса, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Словения является парламентской республикой, поэтому полномочия президента ограничены.


 



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