Время в Ереване: 11:07:36,   13 Ноябрь

В Турции задержаны члены ИГИЛ, планирующие теракт


В результате проведенной в Стамбуле спецоперации были задержаны члены ИГИЛ, числом 32, планирующие теракт. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Задержанные – граждане иных государств. По официальным сведениям, они действовали от имени групп, примыкающих к ИГИЛ в Сирии, и готовились осуществить в Турции теракт.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации