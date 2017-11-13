В Турции задержаны члены ИГИЛ, планирующие теракт

В результате проведенной в Стамбуле спецоперации были задержаны члены ИГИЛ, числом 32, планирующие теракт. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Задержанные – граждане иных государств. По официальным сведениям, они действовали от имени групп, примыкающих к ИГИЛ в Сирии, и готовились осуществить в Турции теракт.