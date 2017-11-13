В Сочи Путин проведет встречу с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Сочи обсудит со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в ходе контактов двух лидеров планируется обмен мнениями по региональным и международным вопросам, а также обсуждение перспектив укрепления торгово-экономических связей и сотрудничества в энергетической сфере.

Предстоящая встреча станет для Путина и Эрдогана уже пятой по счету в этом году.



