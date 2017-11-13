В Сочи Путин проведет встречу с Эрдоганом
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Сочи обсудит со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в ходе контактов двух лидеров планируется обмен мнениями по региональным и международным вопросам, а также обсуждение перспектив укрепления торгово-экономических связей и сотрудничества в энергетической сфере.
Предстоящая встреча станет для Путина и Эрдогана уже пятой по счету в этом году.
- 10:29 Глава Европарламента оценил долг Великобритании при Brexit в €60 млрд
- 10:22 Премьер Испании считает, что после выборов в Каталонию вернется спокойствие
- 10:14 Борут Пахор переизбран президентом Словении
- 10:09 В Турции задержаны члены ИГИЛ, планирующие теракт
- 10:09 В Сочи Путин проведет встречу с Эрдоганом
- 10:05 Красный Полумесяц: около 70 тысяч иранцев остались без жилья
- 09:56 Президент Филиппин официально открыл саммит АСЕАН
- 09:52 В результате землетрясения на западе Ирана погиб 141 человек
- 09:05 В Новой Зеландии вновь откроется армянская школа
- 08:50 Предстоящие новости: 13.11.2017
- 08:46 Землетрясение на границе Ирана и Ирака было ощутимо и в Армении
- 12.11-17:26 Китай потратит $1,8 млрд на строительство "города Научной фантастики"
- 12.11-15:54 Опрос: двое из трех каталонцев не верят в независимость региона в ближайшем будущем
- 12.11-15:35 Старая облицовка храмового комплекса Санаин заменена новой
- 12.11-15:06 Пожарные потушили огонь в Норатусе
- 12.11-14:52 Продолжается реставрация храма Кобайр
- 12.11-14:00 В Нубарашене спасатели вытащили застрявшую в грязи машину
- 12.11-13:27 Делегация во главе с министром обороны РА примет участие в миротворческом саммите ООН
- 12.11-13:06 В Армении погода ожидается без осадков, температура воздуха не изменится
- 12.11-12:06 В Гюмри вновь звучали амасяновские мелодии – в день концерта свободных мест в отелях города не было
- 12.11-11:21 В дендропарке города Берд создан сквер эко-журналистов
- 11.11-16:51 Армения избрана членом Межправительственной конвенции ЮНЕСКО 1970г.
- 11.11-16:49 На юге Франции машина врезалась в толпу
- 11.11-16:03 Анонс мероприятий на 13 ноября
- 11.11-16:00 Обладатель 9 «Грэмми» струнный квартет «Эмерсон» даст концерт в Ереване
- 11.11-15:56 Предстоящие на 12 ноября мероприятия
- 11.11-15:35 Задержан подозреваемый в изготовлении наркотиков
- 11.11-15:13 Подведены итоги общегородского субботника
- 11.11-15:08 В Армении погода ожидается без осадков
- 11.11-14:33 В Турции вокруг нацменьшинств сложилась атмосфера ненависти – Селина Доган
- 11.11-13:36 Лавров и Тиллерсон обсудили сирийскую проблему
- 11.11-13:18 Армен Ашотян: предстоящее Соглашение ЕС-Армения – документ серьезного политического значения
- 11.11-13:13 На прошлой неделе на линии соприкосновения сохранялось относительное спокойствие
- 11.11-12:58 В деле о нападении на 82-летнюю японку появился необычный «подозреваемый»
- 11.11-12:50 Камо Ареян участвовал в посадке деревьев и проследил за ходом субботника
19:45, 06.11.2017
Просмотрели 1607 раз Штат Индиана признал Геноцид армян
17:11, 08.11.2017
Просмотрели 1071 раз Александр Цинкер видит необходимость в проведении работы, направленной на отмену визового режима между Арменией и Израилем
18:10, 07.11.2017
Просмотрели 1071 раз Глава МИД Армении и министр регионального сотрудничества Израиля обсудили последние региональные и международные события
18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1030 раз Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля
12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1025 раз Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян