Президент Филиппин официально открыл саммит АСЕАН

В Маниле (Филиппины) в понедельник официально открылся 31-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), принимающей в эти дни лидеров из 19 государств. Как передает Арменпресс, об этом сообщает коррепондент ТАСС.

Открыл саммит президент Филиппин Родриго Дутерте.

Кроме глав государств, непосредственно входящих в АСЕАН, на открытии форума также присутствовали другие мировые лидеры, чьи страны являются партнерами по диалогу "азиатской десятки". В частности, здесь собрались президент США Дональд Трамп, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министры Японии Синдзо Абэ и Канады Джастин Трюдо, глава правительства Индии Нарендра Моди, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Дмитрий Медведев.

В рамках этого мероприятия проходят Восточноазиатский саммит, а также деловой саммит АСЕАН, объединяющий в этом году более 800 делегатов из мира бизнеса и политики. В повестке саммита АСЕАН значатся вопросы, связанные с противодействием экстремизму, экономической интеграцией, строительства региональной инфраструктуры.

АСЕАН объединяет такие страны как Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.



