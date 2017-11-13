В результате землетрясения на западе Ирана погиб 141 человек

По меньшей мере 141 человек погиб, более 1 тыс. пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Как передает Арменпресс, такие данные приводит в понедельник иранское агентство Fars News Agency со ссылкой на службу гражданской обороны.

Ранее сообщалось о 129 жертвах.

Наибольшие жертвы и разрушения зафиксированы в иранских провинциях Керманшах и Илам. По данным созданного кризисного центра, именно туда пришелся основной удар стихии.

Президент Ирана Хасан Роухани распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь. В зону бедствия направлены дополнительные подразделения спасателей, местное отделение Красного Полумесяца развернуло там поисковые и спасательные операции. Для обеспечения людей необходимыми продуктами, теплыми вещами и топливом в пострадавших районах развернуты полевые госпитали.

Как сообщают местные СМИ, аэропорты провинций работают в штатном режиме, для отправки пострадавших в Тегеран подготовлено более 20 армейских вертолетов. Стратегические объекты, в том числе нефтегазовая инфраструктура, не пострадали

Известно, что местные жители, покинувшие свои дома, остаются ночевать на улице, жгут костры, опасаясь повторения подземных толчков. За несколько часов было зафиксировано 12 повторных толчков магнитудой от 3,6 до 4,7.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 32 км к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в 100 км к юго-востоку от города Сулеймания в Ираке. Очаг залегал на глубине 10 км.