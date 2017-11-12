Китайские власти собираются потратить 12 млрд юаней ($1,8 млрд) на строительство так называемого города Научной фантастики - центра для создания книг и сценариев, фильмов и занимательных телепрограмм, посвященных неведомым мирам, путешествиям во времени, приключениям и чудесам мироздания. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам мэр города Чэнду (административный центр юго-западной провинции Сычуань) Ло Цян.

"В нашем городе выпускается журнал "Мир научной фантастики", который можно считать "базой" творчества авторов КНР в этом жанре, - отметил градоначальник, выступая на Китайской конференции научной фантастики-2017, - Нами же были учреждены две самые престижные награды Китая в этом направлении - "Млечный путь" и "Новый человек". Еще город Чэнду основал Китайскую венчурную ассоциацию научной фантастики. А сейчас мы планируем создать "город Научной фантастики".

По подсчетам властей, новый проект будет ежегодно привлекать свыше 12 млн туристов и обеспечит дополнительные 8 тыс. рабочих мест.

Китайская конференция научной фантастики впервые состоялась в 2016 году в Пекине. В этом году она проводилась вместе с аналогичным мероприятием, которое с 90-х годов XX века периодически организует в городе Чэнду местный журнал "Мир научной фантастики".