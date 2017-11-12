Опрос: двое из трех каталонцев не верят в независимость региона в ближайшем будущем

Двое из трех каталонцев считают, что выход региона из состава Испании невозможен в относительно ближайшем будущем. Об этом свидетельствуют данные опроса, который привела в воскресенье газета

По ее информации, 66% респондентов, проживающих в Каталонии, не думают, что автономная область обретет независимость в скором времени. Что касается всей Испании в целом, то 80% подданных пиренейского королевства не верят в возможность выхода региона из состава страны.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, кроме того, 76% опрошенных выразили мнение, что решение Мадрида о созыве внеочередных выборов в Каталонии 21 декабря является разумным. В автономии эту меру одобрили 69% респондентов. Более половины испанцев (54%) считают, что правительство страны надлежащим образом регулирует ситуацию вокруг каталонского кризиса.

1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства, в ходе которого подавляющее число участников плебисцита высказались за независимость.

27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики, этот документ 8 ноября признан недействительным Конституционным судом страны. Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии.

После ее одобрения председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что было принято решение отстранить от должностей главу Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства. Кроме того, Рахой распустил парламент Каталонии и назначил на 21 декабря выборы в автономном сообществе.





