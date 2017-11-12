Старая облицовка храмового комплекса Санаин заменена новой  

Продолжается реставрация одного из прекраснейших храмовых комплексов Лорийской области – Санаин (Х век). Реставрация началась в сентябре 2017г. Архитекторы и рабочие планируют завершить ее в этом году.

11 ноября строительство посетил министр культуры РА Армен Амирян.

«В этом году намечено заменить облицовку восточной части фронтона на новую.

На старых плитах была весьма ценная орнаментировка, и некоторые из плит использованы в новой облицовке. Работы еще достаточно», - как передает Арменпресс, сказал министр, добавив, что изначально было запланировано на 120 млн драмов работ.

«Сводчатые части разобраны и кладка произведена заново», - сказал архитектор, выразив надежду, что работа завершится к середине декабря текущего года.

Представитель реставрирующей компании «ООО Аровшин» Карен Назлуханян что уже завершено 60% работ.

Основная проблема Санаина в том, что кладка вся проросла ветвями растений. Причина – влажный климат Лори.

По словам замминистра культуры Арев Самуелян, согласно закону РА об охране памятников, ответственность за сохранение Санаина частично возложена на местные власти, так что они обязаны время от времени проводить очистку кладки, выкорчевывать проросшие растения.

Санаин – один из средневековых памятников храмовой архитектуры. Находится в Лорийской области. В древности, во времена Великой Армении, составлял часть Таширской области. В 1996г. КДБ ООН признал его частью экуменического культурного наследия.

Основан царем Ашотом III Милосердным в 996г. Был административным центром и гробницей династии Кюрекянов. В правление Кюрекянов был резиденцией епископа.

В XIв. Был важным образовательным центром. В XIIв. перешел во владение Закарянов. Являлся культурно-научным центром. За счет пожертвований были приобретены земли и значительно расширена территория владений.

В комплексе церкви Св.Богородицы и Спасителя, 3 притвора, библиотека, колокольня, академия, небольшая церковь Св.Григора, часовня.