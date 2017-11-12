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Пожарные потушили огонь в Норатусе


В МЧС РА в 07:07 часов 12 ноября поступило сообщение, что  в Норатусе (Гегаркуникская область) вспыхнул пожар в одном из домов на ул. Абовяна, необходима  помощь.

На  место выехали боевой расчет.

Выяснилось что огонь вспыхнул на крыше амбара.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, огонь был локализован в 07:28 часов, потушен в 07:50.

Сгорели деревянные  конструкции (около 20 кв/м). 



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