Пожарные потушили огонь в Норатусе

В МЧС РА в 07:07 часов 12 ноября поступило сообщение, что в Норатусе (Гегаркуникская область) вспыхнул пожар в одном из домов на ул. Абовяна, необходима помощь.

На место выехали боевой расчет.

Выяснилось что огонь вспыхнул на крыше амбара.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, огонь был локализован в 07:28 часов, потушен в 07:50.

Сгорели деревянные конструкции (около 20 кв/м).