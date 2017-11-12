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Продолжается реставрация  храма  Кобайр


Продолжается реставрация  храма  Кобайр — одного армянских памятников храмовой  архитектуры и  важнейших средневековых очагов  письменности XIIв. Уже восстановлены звонница и  церковный погост. В настоящее время реконструируется трапезная.

11 ноября на строительстве  побывали министр культуры  Армен Амирян, замминистра Арев  Самуелян, журналисты.

«Реставрация началась 6 сентября 2017г., завершится 30 ноября 2017г.

В этом году отремонтирована восточная часть трапезной, карниз. Отмечу, что во время работ мы  использовал всего 15% новых материалов, остальное все храмовое», как передает Арменпресс, сказал архитектор Гор Микаелян.

По словам Арев Самуелян, из-за нехватки финансов храм будет восстановлен частично. Но колокольня  в прошлом году  была отремонтирована полностью. Она отметила, что реконструкция  храмового комплекса началась еще в 2006г., колокольня обновлена в  2011-2014гг., а в 2015-м приступили к ремонту  трапезной. 

«С сожалением должен отметить, что в  Санаине  и Кобайре восстановительные работы затягиваются. В Санаине много пробелов, но в  Кобайре положение  лучше.

Такое  положение не  новость, просто в  этом году работа  ведется в режиме  прозрачности, открытости. Думаю, именно это обстоятельство тормозит реставрационные работы компаний, которые  занимаются культурными памятниками. Но в будущем году они будут работать намного ответственнее», - сказал Армен Амирян.

Он добавил, что в  будущем пересмотрят сроки тендеров, и  график  будет объявляться раньше.

«Вчера как раз было собрание  соответствующих структур. Я дал четкие  поручения: к 15 января 2018г. все  условия конкурса, сметы, объем работ и т. д. будут уже представлены. 

Монастырь Кобайр находится в Лори. Основан ветвью Кюрикян династии Багратуни. В 1171г. построен дочерью царя Кюрике II Мариам.

Монастырский комплекс построен в XII-XIIIвв. В XIIIв. Перешел к  династии Закарянов. В этот период были построены главный  храм, часовня, исповедальня, восточный притвор, трапезная, колокольня, погост и др.



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