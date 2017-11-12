Продолжается реставрация храма Кобайр — одного армянских памятников храмовой архитектуры и важнейших средневековых очагов письменности XIIв. Уже восстановлены звонница и церковный погост. В настоящее время реконструируется трапезная.

11 ноября на строительстве побывали министр культуры Армен Амирян, замминистра Арев Самуелян, журналисты.

«Реставрация началась 6 сентября 2017г., завершится 30 ноября 2017г.

В этом году отремонтирована восточная часть трапезной, карниз. Отмечу, что во время работ мы использовал всего 15% новых материалов, остальное все храмовое», как передает Арменпресс, сказал архитектор Гор Микаелян.

По словам Арев Самуелян, из-за нехватки финансов храм будет восстановлен частично. Но колокольня в прошлом году была отремонтирована полностью. Она отметила, что реконструкция храмового комплекса началась еще в 2006г., колокольня обновлена в 2011-2014гг., а в 2015-м приступили к ремонту трапезной.

«С сожалением должен отметить, что в Санаине и Кобайре восстановительные работы затягиваются. В Санаине много пробелов, но в Кобайре положение лучше.

Такое положение не новость, просто в этом году работа ведется в режиме прозрачности, открытости. Думаю, именно это обстоятельство тормозит реставрационные работы компаний, которые занимаются культурными памятниками. Но в будущем году они будут работать намного ответственнее», - сказал Армен Амирян.

Он добавил, что в будущем пересмотрят сроки тендеров, и график будет объявляться раньше.

«Вчера как раз было собрание соответствующих структур. Я дал четкие поручения: к 15 января 2018г. все условия конкурса, сметы, объем работ и т. д. будут уже представлены.

Монастырь Кобайр находится в Лори. Основан ветвью Кюрикян династии Багратуни. В 1171г. построен дочерью царя Кюрике II Мариам.

Монастырский комплекс построен в XII-XIIIвв. В XIIIв. Перешел к династии Закарянов. В этот период были построены главный храм, часовня, исповедальня, восточный притвор, трапезная, колокольня, погост и др.