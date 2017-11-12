В  Нубарашене спасатели вытащили застрявшую в  грязи машину

В МЧС РА в 22:56 часов 12 ноября поступило сообщение, что вблизи кладбища в Нубарашене автомобиль Khodro Samand застрял в грязи, необходима помощь.

На место выехали боевой расчет и оперативная группа НЦКУ

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, спасатели вытащили застрявшую в грязи машину Khodro Samand с г/н 16 LL 424.