В Нубарашене спасатели вытащили застрявшую в грязи машину
В МЧС РА в 22:56 часов 12 ноября поступило сообщение, что вблизи кладбища в Нубарашене автомобиль Khodro Samand застрял в грязи, необходима помощь.
На место выехали боевой расчет и оперативная группа НЦКУ
Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, спасатели вытащили застрявшую в грязи машину Khodro Samand с г/н 16 LL 424.
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