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В  Нубарашене спасатели вытащили застрявшую в  грязи машину


В МЧС РА в 22:56 часов 12 ноября поступило сообщение, что вблизи кладбища в Нубарашене автомобиль Khodro Samand застрял в  грязи, необходима  помощь.

На  место выехали боевой расчет и оперативная группа НЦКУ

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, спасатели вытащили застрявшую в  грязи машину  Khodro Samand с г/н 16 LL 424.



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