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Делегация  во главе  с министром обороны  РА  примет участие  в миротворческом саммите  ООН


Делегация Армении  во главе  с министром обороны  РА  Вигеном Саркисяном 12 ноября  отбудет с рабочим визитом в СГША – Лос-Анджелес, а затем в Канаду.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИМО РА, в рамках визита глава оборонного ведомства Армении встретится с представителями армянской  диаспоры и диаспоральных структур, а также примет участие  в  миротворческом саммите  ООН в Ванкувере.

 



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