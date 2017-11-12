Делегация  во главе  с министром обороны  РА  примет участие  в миротворческом саммите  ООН

Делегация Армении во главе с министром обороны РА Вигеном Саркисяном 12 ноября отбудет с рабочим визитом в СГША – Лос-Анджелес, а затем в Канаду.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИМО РА, в рамках визита глава оборонного ведомства Армении встретится с представителями армянской диаспоры и диаспоральных структур, а также примет участие в миротворческом саммите ООН в Ванкувере.