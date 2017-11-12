В Армении погода ожидается без осадков, температура воздуха  не изменится

13-17 ноября на территории республики погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха не изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване также 13-17 ноября погода ожидается без осадков.