В Гюмри вновь звучали амасяновские мелодии – в день концерта свободных мест в отелях города не было
11 ноября со сцены гюмрийского Государственного академического театра им. Вардана Аджемяна вновь зазвучала музыка Тиграна Амасяна. Билеты на его сольный концерт были раскуплены еще за 15 дней до этого, и это при том, что для Гюмри цены на них были достаточно высокие – от 3 до 7 тысяч драмов.
Как передает Арменпресс, послушать всемирно известного пианиста пришли не только гюмрийцы, но и его поклонники из разных стран. Как сказал в беседе с журналистами директор театра Тигран Вирабян, еще лет 10 назад билеты на концерт Амасяна в Гюмри продавались с трудом, а сегодня они многим даже не достались. «Объяви мы еще 3 дополнительных концерта – картина была бы та же. Поинтересуйтесь – ни в одном отеле нет свободных мест. Гости из Еревана, Ванадзора, Ирана. От этих концертов выигрывает не только театр, а вообще туризм», - сказал Вирабян.
В прошлый раз, когда Амасян играл в гюмрийском квартале «Фонтаны», весь сбор был направлен на благотворительность - фонд помощи Драматическому театру, на решение квартирного вопроса артистов.
В программе концерта были уже известные и новые произведения. Кстати, в 2018г. выйдет новый диск Амасяна - For Gyumri, с его новыми исполнениями. И посвящен он его родному Гюмри. Два произведения он сыграл во время концерта – «Арагац» и «Автопортрет». Последнее произведение, «Ленинакан», маэстро исполнил с воспитанниками гюмрийской музыкальной шк.№7 (рук. – Рузан Шахпаронян).
Арменуи Мхоян