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В дендропарке города Берд создан сквер эко-журналистов


В дендропарке «Сораннер» города Берд (Тавушская область) создан сквер эко-журналистов. Как  передает Арменпресс, посадку деревьев инициировала сеть Эко-медиа.

11 ноября  эко-журналисты посетили Тавушскую область. Первая остановка была в Иджеванском дендропарке. Здесь более 600 деревьев. Вторая остановка – дендропарк «Сораннер» города Берд. Здесь эко-журналисты разбили сквер – в знак мира, поскольку это приграничный район. 

«Во время конфликта на армянско-азербайджанской  границе больше всего  страдает природа. Мы сделали первый шаг, показав соседнему  Азербайджану, что можно жить в  мире и помочь природе  восстановиться», - сказала сооснователь сети Эко-медиа Нарине  Киракосян. Она  выразила  надежду, что этот послужит добрым примером, и в ботанических садах и лесах других областей также начнутся восстановительные  работы.

Фото – с фейсбуковской  страницы Нарине  Киракосян



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