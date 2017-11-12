В дендропарке города Берд создан сквер эко-журналистов

В дендропарке «Сораннер» города Берд (Тавушская область) создан сквер эко-журналистов. Как передает Арменпресс, посадку деревьев инициировала сеть Эко-медиа.

11 ноября эко-журналисты посетили Тавушскую область. Первая остановка была в Иджеванском дендропарке. Здесь более 600 деревьев. Вторая остановка – дендропарк «Сораннер» города Берд. Здесь эко-журналисты разбили сквер – в знак мира, поскольку это приграничный район.

«Во время конфликта на армянско-азербайджанской границе больше всего страдает природа. Мы сделали первый шаг, показав соседнему Азербайджану, что можно жить в мире и помочь природе восстановиться», - сказала сооснователь сети Эко-медиа Нарине Киракосян. Она выразила надежду, что этот послужит добрым примером, и в ботанических садах и лесах других областей также начнутся восстановительные работы.

Фото – с фейсбуковской страницы Нарине Киракосян