Предстоящие новости: 13.11.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 13-го ноября, состоится пресс-конференция главы управления мониторинга рынков Минэкономразвития РА Левона Халикяна.Тема: ситуация на рынке непродовольственных продуктов.

«Ташир Групп» представит свои инвестиционные программы; состоится подписание меморандума.

В НАН РА состоится международная конференция на тему «Астрономическое наследие Ближнего Востока», часть которого составляет наука Армении.

Сегодня, 13-го ноября, состоится пресс-конференция эколога Сильвы Адамян, защитника животных Карине Паносян и представителя армянского филиала экологической организации «Фро Фоуз» Наре Арамян.Тема: браконьеры и браконьерство – ситуация с «нелицензированной охотой» в Армении.

Сегодня, 13-го ноября, состоится пресс-конференция председателя о/о «Да будет свет незрячим!» Маро Месропян, директора о/о «Да будет свет незрячим!» Мариетты Сардарян, руководителя хора «Луйс» Гаяне Саакян.Тема: 13 ноября – Международный день слепых.

Участник песенного конкурса "Детское Евровидение-2017" от Армении Миша (Микаел Григорян) представит свою конкурсную песню "Бумеранг" на церемонии открытия торгового центра "Рио" в Ереване, которая состоится 13-го ноября. Участвуют Лидушик, д/ансамбль «Аревик», группа Swag kids и др.

На Республиканском Стадионе состоится товарищеский матч Армения-Кипр.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.