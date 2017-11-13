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Предстоящие новости: 13.11.2017


Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 13-го ноября, состоится пресс-конференция главы управления  мониторинга рынков Минэкономразвития  РА  Левона Халикяна.Тема: ситуация  на  рынке  непродовольственных продуктов.

«Ташир Групп» представит свои инвестиционные программы; состоится подписание меморандума.

В НАН РА состоится международная конференция на тему  «Астрономическое  наследие Ближнего Востока», часть которого составляет наука Армении.

Сегодня, 13-го ноября, состоится пресс-конференция эколога Сильвы Адамян, защитника  животных Карине Паносян и представителя армянского филиала экологической организации   «Фро Фоуз» Наре  Арамян.Тема: браконьеры и браконьерство – ситуация с «нелицензированной  охотой» в Армении. 

Сегодня, 13-го ноября, состоится пресс-конференция председателя о/о «Да  будет свет незрячим!» Маро Месропян, директора о/о «Да  будет свет незрячим!» Мариетты Сардарян,  руководителя хора «Луйс» Гаяне  Саакян.Тема: 13 ноября – Международный день слепых.

Участник песенного конкурса "Детское Евровидение-2017" от Армении Миша (Микаел Григорян) представит свою конкурсную песню "Бумеранг" на церемонии открытия торгового центра "Рио" в Ереване, которая состоится 13-го ноября. Участвуют Лидушик, д/ансамбль «Аревик», группа Swag kids и др.

На Республиканском Стадионе состоится товарищеский  матч Армения-Кипр.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.



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