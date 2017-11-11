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На юге Франции машина врезалась в толпу


На юге  Франции, в Бланьяке, машина  врезалась в  толпу у  учебного центра Сент-Экзюпери.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на EURONEWS, 4 человека пострадали, состояние  3 крайне  тяжелое. 

СМИ сообщают, что в  числе  раненых – граждане  Китая. Водитель арестован. По предварительным данным, среди подозреваемых водитель не  числится.



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