На юге Франции машина врезалась в толпу

На юге Франции, в Бланьяке, машина врезалась в толпу у учебного центра Сент-Экзюпери.

Как передает Арменпресс со ссылкой на EURONEWS, 4 человека пострадали, состояние 3 крайне тяжелое.

СМИ сообщают, что в числе раненых – граждане Китая. Водитель арестован. По предварительным данным, среди подозреваемых водитель не числится.