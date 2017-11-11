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Подведены итоги общегородского субботника


В субботнике-озеленении Еревана 11 ноября приняли участие сотрудники мэрии, Совета  старейшин, административных округов, предприятий, общественность. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   мэрии столицы, в озеленении преимущество отдавалось деревьям и кустам, которым благоприятен ереванский климат.  В  целом в Ереване посажено 10.000 деревьев, в основном акации, платаны и др. До окончания  сезона посадок – 20 ноября, будет посажено  еще  5000 деревьев.

Произведена  и большая санитарная работа по уборке дворов, садов и скверов, площадей  и др.

Все  участники озеленения  и санитарной  уборки были обеспечены  необходимой  техникой  и инструментарием.

По данным мэрии, было привлечено 75 единиц техники различного значения. Вывезено около 310 тонн мусора.

 



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