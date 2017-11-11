Подведены итоги общегородского субботника

В субботнике-озеленении Еревана 11 ноября приняли участие сотрудники мэрии, Совета старейшин, административных округов, предприятий, общественность.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии столицы, в озеленении преимущество отдавалось деревьям и кустам, которым благоприятен ереванский климат. В целом в Ереване посажено 10.000 деревьев, в основном акации, платаны и др. До окончания сезона посадок – 20 ноября, будет посажено еще 5000 деревьев.

Произведена и большая санитарная работа по уборке дворов, садов и скверов, площадей и др.

Все участники озеленения и санитарной уборки были обеспечены необходимой техникой и инструментарием.

По данным мэрии, было привлечено 75 единиц техники различного значения. Вывезено около 310 тонн мусора.