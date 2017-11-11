В Турции вокруг нацменьшинств сложилась атмосфера ненависти – Селина Доган

В Турции нацменьшинства страны, в том числе и армяне, испытывают трудности в связи законами, исходящими из международных норм и политических прав. После попытки переворота вокруг нацменьшинств сложилась атмосфера ненависти. Как передает Арменпресс, так сказала в интервью турецкой PolitikYol депутат Меджлиса, член Народно-республиканской партии Турции Селина Доган.

По ее словам, после убийства Гранта Динка проблему армян в Турции стали ощутимее и зримее.

«В последнее время атмосфера ненависти нарастает до ужасающих размеров. Совершается попытка переворота – и на следующий день Гюлена объявляют армянином. Увы, хотя в уголовном законодательстве страны и есть положение о преступлении ксенофобии, но каждый раз, когда мы обращаемся к нему, результата никакого. Наоборот, мы же и виноваты», - сказала Доган.

Армянский депутат отметила, что у армянской общины много проблем – например, вопрос выбора патриарха, или же проблемы армянских школ.

По мнению Доган, необходимы соответствующие времени преобразования в национальном законодательстве, принятом еще в Османской империи и применяемой в республиканской Турции.

«Именно недостатки этого законодательства становятся причиной политического вмешательства в этот процесс», сказала Доган, подчеркнув, что шаги к урегулированию должны сделать власти, чего, к сожалению, не происходит.