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В Турции вокруг нацменьшинств сложилась атмосфера ненависти – Селина Доган


В  Турции нацменьшинства страны, в том числе и армяне, испытывают трудности в  связи законами, исходящими из международных норм и политических прав. После  попытки переворота вокруг нацменьшинств сложилась атмосфера ненависти. Как  передает Арменпресс, так  сказала в  интервью турецкой PolitikYol депутат Меджлиса, член Народно-республиканской партии Турции  Селина Доган.

По ее словам, после  убийства  Гранта  Динка проблему  армян в Турции стали ощутимее и зримее.

«В последнее время атмосфера ненависти нарастает до ужасающих размеров. Совершается попытка переворота – и на  следующий  день Гюлена  объявляют армянином. Увы, хотя  в уголовном законодательстве  страны  и  есть положение  о преступлении ксенофобии, но каждый раз, когда мы  обращаемся к нему, результата никакого. Наоборот, мы  же  и виноваты», - сказала Доган.

Армянский  депутат отметила, что у  армянской  общины  много проблем – например, вопрос выбора патриарха, или же  проблемы  армянских школ.

По мнению Доган, необходимы соответствующие  времени  преобразования в национальном законодательстве, принятом еще в Османской империи и применяемой  в  республиканской  Турции.

«Именно недостатки этого законодательства становятся причиной политического вмешательства в этот процесс», сказала Доган, подчеркнув, что шаги к урегулированию должны  сделать власти, чего, к  сожалению, не  происходит.

 



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