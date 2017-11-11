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В деле о нападении на 82-летнюю японку появился необычный «подозреваемый»


В деле о нападении на 82-летнюю японку МаюкМацумото  появился необычный «подозреваемый». Как  передает Арменпресс со ссылкой  на KyodoNews, это … бездомный кот. Специалисты  не  исключают, что именно он нанес глубокие  раны на лице женщины, прикованной  к  постели.  Женщину  обнаружила  дочь, которая и доставила мать в  клинику.

В ходе  исследования  выяснилось, что нет ни одного следа, говорящего о незаконном проникновении в дом. А исследовав раны на лице, эксперты  не  исключили, что их могла нанести обыкновенная кошка. Вскоре  эта  версия подтвердилась – на блуждающей  неподалеку кошке найдены  следы  крови.



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