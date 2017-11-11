В деле о нападении на 82-летнюю японку появился необычный «подозреваемый»

В деле о нападении на 82-летнюю японку МаюкМацумото появился необычный «подозреваемый». Как передает Арменпресс со ссылкой на KyodoNews, это … бездомный кот. Специалисты не исключают, что именно он нанес глубокие раны на лице женщины, прикованной к постели. Женщину обнаружила дочь, которая и доставила мать в клинику.

В ходе исследования выяснилось, что нет ни одного следа, говорящего о незаконном проникновении в дом. А исследовав раны на лице, эксперты не исключили, что их могла нанести обыкновенная кошка. Вскоре эта версия подтвердилась – на блуждающей неподалеку кошке найдены следы крови.