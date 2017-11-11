Камо Ареян участвовал в посадке деревьев и проследил за ходом субботника

Вице-мэр Еревана Камо Ареян следил за ходом очередного субботника в столице и участвовал в посадке деревьев.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии столицы, вице-мэр посадил деревья в Давидашене – на участке рядом с мостом. Вместе с ним в посадке деревьев участвовали представители столичной администрации и административных округов, государственных и частных компаний, общественности.

Деревья сажаются преимущественно на орошаемых участках.