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Камо Ареян участвовал в посадке деревьев и проследил за ходом субботника


Вице-мэр Еревана Камо Ареян  следил за ходом очередного субботника в столице и участвовал в  посадке деревьев.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии столицы, вице-мэр посадил деревья в Давидашене – на участке рядом с мостом. Вместе  с ним в  посадке деревьев участвовали представители столичной  администрации и  административных округов, государственных и частных компаний, общественности.

Деревья сажаются преимущественно на орошаемых участках.

 



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