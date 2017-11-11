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Геноцид армян подготовил почву для Холокоста: NYT – о документальном фильме «Стремление к уничтожению»


NewYorkTimes опубликовала рецензию к документальному фильму  «Стремление к уничтожению».

«Возможно, он не  совсем беспристрастен, обсуждая тему  геноцида армян, однако фильм стремится уравновесить эмоции и историю, что делает картину  намного сильнее», - как  передает Арменпресс, пишет автор статьи Кен Яворовски. 

Режиссер фильма «Стремление к уничтожению: смерть, отрицание и описание»Джо Берлингер использовал как  историю, так  и рассказы очевидцев, изобразив  общую картину преступления. В фильме  упоминается и художественная лента «Обещание».

«Проект Берлингера впечатляющий, умный, символический, поскольку он опирается на  доказанные факты. Известно, что турецкое  правительство оказывало давление на кинокомпании, чтобы  фильмы  о Геноциде  армян оставались на полках», - пишет автор статьи  в  NewYorkTimes.

Авторы рассматривают психологию толпы, исторический  ревизионизм и сотрудничество Германии с Османской  империей.

«Нетрудно заметить, что именно уничтожение  армян подготовило почву для Холокоста.  «Стремление к уничтожению» - это призыв помнить об убиенных во имя их самих, во имя нас самих», - пишет автор.

В заключение  Яворовски цитирует одного историка из фильма: «Если хотите  понять Югославию, если хотите  понять Руанду, если хотите понять происходящие  сегодня массовые погромы – вспомните Геноцид армян. История  не  осталась в  прошлом».



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