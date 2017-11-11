Геноцид армян подготовил почву для Холокоста: NYT – о документальном фильме «Стремление к уничтожению»

NewYorkTimes опубликовала рецензию к документальному фильму «Стремление к уничтожению».

«Возможно, он не совсем беспристрастен, обсуждая тему геноцида армян, однако фильм стремится уравновесить эмоции и историю, что делает картину намного сильнее», - как передает Арменпресс, пишет автор статьи Кен Яворовски.

Режиссер фильма «Стремление к уничтожению: смерть, отрицание и описание»Джо Берлингер использовал как историю, так и рассказы очевидцев, изобразив общую картину преступления. В фильме упоминается и художественная лента «Обещание».

«Проект Берлингера впечатляющий, умный, символический, поскольку он опирается на доказанные факты. Известно, что турецкое правительство оказывало давление на кинокомпании, чтобы фильмы о Геноциде армян оставались на полках», - пишет автор статьи в NewYorkTimes.

Авторы рассматривают психологию толпы, исторический ревизионизм и сотрудничество Германии с Османской империей.

«Нетрудно заметить, что именно уничтожение армян подготовило почву для Холокоста. «Стремление к уничтожению» - это призыв помнить об убиенных во имя их самих, во имя нас самих», - пишет автор.

В заключение Яворовски цитирует одного историка из фильма: «Если хотите понять Югославию, если хотите понять Руанду, если хотите понять происходящие сегодня массовые погромы – вспомните Геноцид армян. История не осталась в прошлом».