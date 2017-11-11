Премьер Японии упал в яму во время игры в гольф с Трампом

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ упал в яму с песком в ходе игры в гольф с президентом США Дональдом Трампом, видео инцидента публикует телеканал ABC News. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА новости.



На записи видно, как японский политик, совершив удар по мячу, пытается выбраться из песчаной ловушки. Однако, уже почти достигнув своей цели, Абэ теряет равновесие и падает обратно в яму. Телеканал отмечает, что Трамп не обратил внимание на произошедшее.

Сама игра состоялась в Японии на прошлой неделе, однако видео инцидента появилось только сейчас и широко разошлось по социальным сетям.